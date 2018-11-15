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Прокуратура и Общероссийский Народный фронт провели в Великом Новгороде рейд по заброшенным зданиям
Ирина Демендеева
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Заброшенных зданий в Великом Новгороде больше десяти, причем половина находится в микрорайоне Кречевицы.
Мусор, разбитые окна и рушащиеся стены. Этот дом в микрорайоне Кречевицы – один из примеров бездействия собственников и потенциально опасное место для горожан, уверена зам прокурора Татьяна Дубровина. Весь 2018 год городская прокуратура активно выявляла строения опасные для жизни и здоровья горожан и пыталась обязать владельцев устранить нарушения. Здесь, в Кречевицах, собственником заброшенных зданий является администрация. В ее адрес уже были направлены предписания о необходимости привести здание в порядок.
Заколоченными окна простояли недолго. То ли подростки, то ли люди без определенного места жительства быстро организовали себе несколько входов в это потенциально опасное здание. Ни обрушающаяся штукатурка, ни обвалившаяся кровля их не напугала. Ответственность за это понесет собственник, - рассказали журналистам во время рейда. И речь идет не только о потенциальной опасности для здоровья людей, но и о необходимости поддерживать здание в нормальном состоянии для возможного использования в будущем.
Чтобы соблюсти все требования законов, заброшенные здания необходимо не только заколотить, но и огородить. И в идеале – разместить на них фальшпанели. Ни одно из этих требований не соблюдено в центре города. На территории бывшего завода «Волна». Недострой вот уже несколько десятков лет меняет собственников, но не меняется внешне. С каждым годом состояние этого здания вызывает все больше опасений у прокуратуры.
Ни для кого не секрет, это место пользуется большой популярностью у новгородской молодежи. Доказательств тому вокруг достаточно: мусор, надписи на стенах, следы костров, многочисленные фотографии отсюда в соцсетях… А владелец, частное лицо, ни первый этаж не заколотил, ни вход не закрыл. Войти на территорию может любой желающий, что, конечно, по мнению контролеров, недопустимо.
Всю информацию о зонах опасности новгородский ОНФ планирует предоставить властям, чтобы они приняли меры. Если же меры не будут приняты, прокуратура планирует добиваться решения проблем через суд. В этом случае, собственники должны будут не только устранить нарушения, но и заплатить штрафы.
15.11.2018 15:49 











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