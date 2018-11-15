|
|
|
О КАНАЛАХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НОВОСТИ
|
|
|Заседание молодежного правительства области началось с вручения удостоверений
Заседание молодежного правительства области началось сегодня с торжественной части - вручения удостоверений. 15 студентов, предпринимателей и активистов получили документы, наделяющие их определенными полномочиями. Теперь они имеют право оценивать проекты, которые реализуются в регионе, и продвигать свои идеи. Три из них сегодня были вынесены на суд членов молодежного правительства и губернатора. О проекте «Ярмарка социальной активности» рассказывал Илья Виноградов.
Губернатор посоветовал молодежи доработать некоторые проекты, и, возможно, учесть опыт других регионов.
В итоге, большинством голосов проголосовали за реализацию в этом году проекта «Тимуровец», направленного на помощь незащищенным слоям населения. Добавим, что молодежное правительство планирует собираться раз в полгода. Помогать им в работе будут представители органов исполнительной власти.
|15.11.2018 19:13
|
|