



Заседание молодежного правительства области началось с вручения удостоверений



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Заседание молодежного правительства области началось сегодня с торжественной части - вручения удостоверений. 15 студентов, предпринимателей и активистов получили документы, наделяющие их определенными полномочиями. Теперь они имеют право оценивать проекты, которые реализуются в регионе, и продвигать свои идеи. Три из них сегодня были вынесены на суд членов молодежного правительства и губернатора. О проекте «Ярмарка социальной активности» рассказывал Илья Виноградов.

Губернатор посоветовал молодежи доработать некоторые проекты, и, возможно, учесть опыт других регионов.

В итоге, большинством голосов проголосовали за реализацию в этом году проекта «Тимуровец», направленного на помощь незащищенным слоям населения. Добавим, что молодежное правительство планирует собираться раз в полгода. Помогать им в работе будут представители органов исполнительной власти.



