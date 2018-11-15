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Губернатор Андрей Никитин и заместитель Министра просвещения России Татьяна Синюгина посетили фестиваль профессий «Билет в будущее»
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Фестиваль профессий «Билет в будущее», который проходит в эти дни на базе 37-ой школы Великого Новгорода, сегодня успел принять не только очередной поток новгородских школьников, но и делегацию высоких гостей. Пока ребята из девяти районов области и одной из новгородских школ знакомились с перспективными профессиями, официальные лица, включая заместителя министра просвещения России Татьяну Синюгину, присматривались к самому проекту ранней профессиональной ориентации. Напомним, что фестиваль, инициированный Президентом Владимиром Путиным, в этом году проходит впервые, для его апробации выбрано восьми регионов. Великий Новгород принимает «Билет в будущее» одним из первых в стране. Предполагается, что за дни работы фестиваля его посетят около пяти тысяч школьников Новгородской области. Актуальные профессии им представляют по отраслевым зонам: «Энергетика», «Городская среда», «Туризм», «Транспорт», «Медицина», «Сельское хозяйство», «Новые материалы» и «IT».
Из разговора с официальными лицами журналисты также узнали, что регионы для проведения фестиваля выбирали, исходя из инициативы самих субъектов. Новгородская область, как известно, активный партнер Союза «Молодые профессионалы», который стал оператором Фестиваля ранней профессиональной ориентации школьников.

15.11.2018 19:14 











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