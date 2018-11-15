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Представители более ста стран мира съехались в Санкт-Петербург, где открылся Международный культурный форум
Юрий Левиков
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Для взаимодействия разных культур и обмена мнениями, это, пожалуй, крупнейшая площадка в России. В этом году в форуме Великий Новгород принимает самое деятельное участие.
В программе десятки мастер классов, дискуссий, встреч, театральных премьер, концертов и кинопоказов. Первые результаты форума уже заметны: на общем собрании союза музеев России собравшиеся одобрили стратегию развития музеев до 2030 года. А одной из самых ярких дискуссий пока стало общение на тему "Зачем народу монументы?"
Есть на Международном культурном форуме место и новгородской повестке. Командир поискового отряда «Находка» Александр Морзунов передал сотрудникам музея «Царское Село» бронзовый барельеф с изображением императора Александра Первого, похищенный во время Великой Отечественной войны фашистами и найденный в Демянском лесу.
Вскоре этот барельеф смогут увидеть новгородцы - хранители "Царского Села" отдали его на временное хранение в музей Художественной культуры Новгородской земли.
К слову, сами новгородцы ещё могут стать непосредственными участниками культурного форума. Достаточно зарегистрироваться на сайте организаторов, выбрать интересующие события, получить электронные билеты (во многих случаях бесплатные), распечатать их и прийти.
15.11.2018 19:38 











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