



В Великом Новгороде отметили Всероссийский День призывника



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В центре «Диалог» собрались школьники и студенты. Представители военных ВУЗов рассказали им о своих учебных учреждениях. Комиссариат и военная комендатура совместно с юнармейцами организовали выставку макетов оружия и армейского обмундирования.

Илья Фуфин во Всероссийском военно-патриотическом движении уже год, и свое будущее также планирует связать с профессией военного, поступив в воздушно-десантное училище.

Со сцены будущих защитников Родины поздравили официальные лица, отметив, что День призывника - это праздник людей, готовых взять на себя ответственность за судьбу своей страны.

В этот день со сцены прозвучали не только пожелания в адрес будущих защитников Родины, но и песни, посвященные службе в армии, любви к Родине и воинской чести.



