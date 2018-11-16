



Сотрудники городской прокуратуры проверили, готово ли Новгородское «Спецавтохозяйство» к зиме Юрий Левиков



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Осмотр техники – прерогатива специалистов. Инспекторы, словно дирижеры, указывают водителям, что делать и те, конечно, просьбы выполняют. Навесное оборудование, будь то отвалы или щетки, исправны и готовы к работе.

Все 45 единиц техники, по мнению проверяющих, можно выпускать на линию. На первое время, пока морозы не слишком сильные, дороги, чтобы растопить снег и лед, планируют поливать рассолом.

Когда придут настоящие зимние морозы, без песчано-соляной смеси вновь будет не обойтись. Песок продолжают подвозить, да и солью запаслись на первое время. Стратегический запас хранят в нескольких ангарах.

Специалисты уверяют: убирать снег готовы, если выпавших осадков будет слишком много, есть договоренность о привлечении дополнительной техники других предприятий на условиях субподряда. Проверяющие каких-либо недостатков при подготовке к зиме в Новгородском «Спецавтохозяйстве» не обнаружили.

К слову, сотрудники прокуратуру и впредь обещают, как говорится, держать руку на пульсе – следить за прогнозом погоды и уборкой снега.



