



Заместителя министра просвещения России Марина Ракова и губернатор Андрей Никитин посетили Новгородский кванториум



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Современные IT разработки, технологию дополненной реальности, робототехнику и многое другое специально для заместителя министра просвещения России Марины Раковой и губернатора Андрея Никитина продемонстрировали сегодня в Новгородском кванториуме. Поводом для их визита в детский технопарк стало знакомство с подразделениями, которые открылись здесь этой осенью. Речь идет о «Геоквантуме», «Биоквантуме» и «Робоквантуме». Последний, кстати, произвел большое впечатление на главу региона.

Неподдельный интерес вызвали занятия детей и у замминистра просвещения. Марина Ракова даже провела для кванторианцев что-то вроде мастер-класса.

Несмотря на то, что Новгородский кванториум работает чуть больше года, ребятам уже есть чем похвастаться. И это не только победы в многочисленных конкурсах, но и заказ от крупной компании: кванторианцев попросили с помощью квадрокоптеров найти трещину в плотине. В ближайшее время юные новгородские специалисты начнут работать над своим первым коммерческим заказом.



