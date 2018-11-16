



Великий Новгород с рабочим визитом посетила министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева Анастасия Тэммо



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Свое утро Ольга Васильева начала с посещения учебно-научного музея археологии НовГУ в Антоново. Задачу просветить министра просвещения блестяще выполнила директор Гуманитарного института Елена Торопова. Она познакомила гостью с экспозицией, рассказала о берестяных грамотах и других находках.

Особое внимание Ольга Васильева обратила на кожаную обувь, найденную во время археологических раскопок, заметив, что эти артефакты опровергают выражение “Русь лапотная”. После экскурсии состоялась ее встреча с губернатором Андреем Никитиным, который рассказал об основных приоритетах работы новгородского правительства.

После Ольга Васильева и Андрей Никитин ответили на вопросы журналистов, которые касались введения электронных учебников. Здесь, отметил губернатор, резкого перехода не будет, в ближайшие год-два этот процесс затронет только самые успешные школы области. В свою очередь Ольга Васильева высоко оценила прошедший в Великом Новгороде первый фестиваль профессий для школьников в рамках проекта “Билет в будущее” и ответила на вопрос, повлияет ли керченская трагедия на численность внештатных психологов в школах и колледжах.

При этом и Ольга Васильева, и Андрей Никитин отметили, что решать проблему безопасности в школах нужно все равно комплексно.

Программа визита продолжилась в большом зале Гуманитарного института. Министр просвещения и глава региона встретились с педагогическим сообществом и ответили на актуальные для учителей вопросы. На память о Великом Новгороде Ольга Васильева увезла собой икону Знаменье. Ее министру просвещения передал ректор НовГУ.

На самой встрече с педагогическим сообществом речь шла о стратегии развития образования: как в России в целом, так и в Новгородской области в частности. Ключевой проект в нашем регионе, поделился ректор НовГУ Юрий Боровиков - построение эко-системы «Город-Университет», которая предполагает создание условий для получения качественного образования на всех его уровнях и развитие профориентационной работы. Эта концепция, отметила Ольга Васильева, во многом перекликается с целями и задачами федерального Министерства просвещения.

С учетом глобальной задачи - сделать образование в России конкурентоспособным и войти в десятку лучших в мире, - у сидящих в зале возникли вопросы, которые касались их практической работы. В частности, апробации новой модели аттестации учителей. Она, отметила Ольга Васильева, никак не связана с тестом по математике, который не так давно провел Рособрнадзор.

Говорили сегодня и о возможности привлечения студентов для преподавания в школах. В советское время, вспомнила Ольга Васильева, такая практика была. Со справкой о неоконченном высшем образовании молодой человек мог учить детей, и такое право у нынешних студентов в скором будущем тоже появится. Кроме того, на встрече Ольгу Васильеву попросили вернуть углубленное изучение обществознания – сейчас этот предмет нужен абитуриентам при поступлении в ВУЗы.



