



Новгородский центр «Подросток» отметил 25-летие Оксана Шведова



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В руках маленького ангела - дом, в котором горит свет - эта картина, написанная одним из новгородских художников, стала символом центра «Подросток», задача которого - вернуть детям надежду на счастливую семью. Каждый год сюда попадают десятки подростков. Чаще всего из-за разгульной жизни родителей, но бывают случаи, когда чада не находят понимания с родными и сами приходят в Центр. Здесь они живут, ходят в школу, занимаются с психологом и социальным педагогом в отрыве от семьи, пока мамы и папы одумаются.

За 25 лет «Подросток» стал современным реабилитационным центром с новейшими программами по работе с детьми. В центре им помогают раскрыть таланты, учат жить в коллективе, разобраться в себе и своих проблемах. Большая работа педагогов с родителями тоже дает свои результаты - многие бросают пить, находят работу и начинают жизнь заново. Благодарные мамы, папы и дети пришли на юбилей, чтобы сказать спасибо за новую жизнь. Некоторые дети и сейчас продолжают развивать свои таланты при реабилитационном центре.

Главный успех центра Подросток в его результатах. Сегодня 80% детей, побывавших здесь, возвращаются в нормальную семью. Случается, что приходят снова, но уже по привычке, чтобы встретиться с друзьями или позаниматься в киностудии. Дети учатся там актерскому мастерству, режиссерской и операторской работе. Многие решили связать свою жизнь с киноискусством.



