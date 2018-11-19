



В детской областной больнице прошел праздник, посвященный Международному Дню недоношенных детей Анастасия Тэммо



Фото Видео

Этот праздник во всем мире называют еще Днем белых лепестков, подчеркивая особенную хрупкость и незащищенность малышей, которые родились раньше срока. Истории появления всех этих малышей не просто волнительны, а драматичны.

Вика, Виктория. Имя этой малышке, которая весила всего 730 граммов, ее мама дала, потому что верила – борьба за жизнь завершится победой.

Благодарность родителей безгранична. Их дети развиваются, догоняют сверстников. Это ли не чудо? А ведь еще 15 лет назад шансы выжить у таких крох были значительно меньше. Как сказал главный врач областного родильного дома Валерий Мишекурин, в 21 веке неонтология совершила настоящий прорыв. Появились новые технологии и лекарственные препараты. В рамках программы модернизации наша реанимация оснащена оборудованием, которое позволяет выхаживать детей с массой 500 граммов.

В свою очередь, врач неонатолог Татьяна Азарова, выходившая десятки малышей, которые поторопились родиться раньше срока, сделала акцент, что недоношенный ребенок – это не приговор, и пожелала мамам радости общения со своими детьми, мудрости и терпения. Праздник в честь Дня белых лепестков продолжился концертом, в котором приняли участие творческие коллективы.



