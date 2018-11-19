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Убийство дальнобойщика, совершенное в Окуловском районе, рассматривает суд присяжных
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Новгородский областной суд начал рассматривать дело об убийстве, совершённом в Окуловском районе в сентябре 2017 года. Трагедия разыгралась прямо на оживленной трассе. Есть немало свидетелей, которые остановились, когда на проезжую часть выбежал мужчина с ножом в спине.
На видео, на том месте, где проверялись показания, Владимир Казеко рассказывает: как произошел конфликт, как он достал из ниши в автомобильной двери нож и ударил 42-летнего потерпевшего. Потом предложил отвезти его в больницу, но до медучреждения так и не доехал. Тело нашли в Бологовском районе Тверской области, а машину - во дворе одного из домов поселка Выползово. Вину подсудимый признает частично. Отсюда, как утверждает адвокат, и решение о суде присяжных. Защита попытается доказать самооборону. В то время как прокуратура настаивает на убийстве, сопряжённом с разбоем. За это Владимиру Казеко грозит наказание - вплоть до пожизненного заключения. Сегодня процесс только начался, присяжным предстоит выслушать доводы сторон, показания свидетелей и экспертов. Мы будем следить за ходом событий.
19.11.2018 18:46 











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