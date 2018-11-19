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В Старой Руссе торжественно открыли здание межрайонной прокуратуры
Ирина Демендеева
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Помещение было передано надзорному органу из федеральной собственности. Ремонт шел почти два года, и вот теперь прокуроры приступили к работе на новом месте.
Почти 2 года и 4 миллиона федеральных рублей потребовалось, чтобы привести в порядок бывшее здание магазина. Теперь здесь размещается межрайонная прокуратура. Долгое время ведомству приходилось делить помещения со Старорусским судом. Сейчас у прокуроров отдельное здание в центре города.
То, что ремонт здесь только завершился видно сразу: и коридоры, и кабинеты в идеальном состоянии. Особенно радует прокуроров площади. В здании суда им приходилось делить кабинет с одним, а то и с двумя коллегами. В новом же помещении практически у всех, кроме 2 специалистов, будут отдельные кабинеты.
В новом здании 12 кабинетов, большой зал совещаний и 11 подсобных помещений. С этого дня они перестали пустовать. Конечно, прокурорам еще потребуется время, чтобы перевезти все бумаги и личные вещи, но прием людей теперь будет проходить здесь. В центре города. Что, по мнению специалистов надзорного ведомства, будет гораздо удобнее для их посетителей.

19.11.2018 18:48 











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