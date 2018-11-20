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|Концертом в церкви Георгия на Торгу свое 25-летие отметил академический женский хор центра культуры и досуга имени Васильева
Концертом в церкви Георгия на Торгу свое 25-летие отметил академический женский хор центра культуры и досуга имени Васильева. Он был основан в октябре 1993 года на базе православного общества Антония Римлянина. Тогда в состав хора, руководителем которого стал Олег Леонов, вошли певчие православных хоров.
На протяжении последних 23 лет коллектив работает на базе центра культуры и досуга имени Васильева. С 2000 года его возглавляет заслуженный работник культуры Российской Федерации Марина Попова.
В течение многих лет коллектив ведёт активную концертную деятельность, и получил признание далеко за пределами Новгородской области. Академический женский хор неоднократно становился лауреатом и дипломантом международных конкурсов. Регулярно участвует в фестивале духовной музыки в рамках Международной выставки «Православная Русь», выступает на различных площадках Великого Новгорода.
|20.11.2018 16:33
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