



Концертом в церкви Георгия на Торгу свое 25-летие отметил академический женский хор центра культуры и досуга имени Васильева



Фото Видео

Концертом в церкви Георгия на Торгу свое 25-летие отметил академический женский хор центра культуры и досуга имени Васильева. Он был основан в октябре 1993 года на базе православного общества Антония Римлянина. Тогда в состав хора, руководителем которого стал Олег Леонов, вошли певчие православных хоров.

На протяжении последних 23 лет коллектив работает на базе центра культуры и досуга имени Васильева. С 2000 года его возглавляет заслуженный работник культуры Российской Федерации Марина Попова.

В течение многих лет коллектив ведёт активную концертную деятельность, и получил признание далеко за пределами Новгородской области. Академический женский хор неоднократно становился лауреатом и дипломантом международных конкурсов. Регулярно участвует в фестивале духовной музыки в рамках Международной выставки «Православная Русь», выступает на различных площадках Великого Новгорода.



