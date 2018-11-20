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Губернатор Андрей Никитин побывал с рабочей поездкой в Холме и провел выездное заседание областного правительства
Юрий Левиков
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Губернатор Андрей Никитин побывал с рабочей поездкой в Холме. Ему показали городской парк, который, благодаря программе благоустройства, меняется в лучшую сторону. Так, здесь уже преобразилась летняя эстрада.
Неудивительно, что Андрей Никитин поддержал дальнейшее благоустройство городского парка – второй этап намечен на следующий год. Еще об одной насущной проблеме для Холма говорили уже на встрече губернатора с активом района. Тема ремонта моста через Ловать прозвучала одной из первых.
Среди других проблем, которые волнуют холмичей, - качество воды, дорог и местного здравоохранения.
К вопросам медицины вернулись и на выездном заседании областного правительства, которое, прежде всего, касалось развития Холмского района.
На заседании правительства глава Холмского района вновь говорил о трудностях, с которыми так или иначе приходится справляться. 2/3 проб питьевой воды, сделанных специалистами, не соответствуют нормам, потому власти приняли решение о строительстве в этом городе станции обезжелезивания и имеют в виду необходимость бурения новых скважин, если будут деньги в следующем году. Одну из дорог, проходящую по территории района, надеются сделать федеральной. Это значит, что ремонтировать ее не придется, и возможно, появятся инвесторы, они уже проявляют интерес. Кроме того, в Холме в следующем году отпразднуют 75-летие освобождения города от фашистов, тут планируется провести Международный молодежный патриотический форум. Но самая главная помощь от региона состоит в благоустройстве Холма.
О медицине – разговор особый. После объединения ЦРБ соседних районов в Холмской больнице делают ремонт. Кроме того, в следующем году здесь будут работать специалисты Центра профилактической медицины и, ожидается, что сюда приедет мобильный автопоезд «Здоровье». Поликлинику на колесах сейчас тестируют в Новгородском районе и планируют купить еще 3 подобных машины, чтобы проверять здоровье жителей на всей территории области. Тем более что результат впечатляет.
Возможно, что работа передвижных поликлиник поможет и в вопросе проведения диспансеризации, сейчас этот пункт из соглашения между районами и областным центром у многих не выполняется. Всего же таких трудновыполнимых задач пока 4 из 21.
Отдельный разговор – о дольщиках и трудностях с получением уже выкупленных квадратных метров у компаний «Экспресс» и «ИнвестСтройГрупп». Впрочем, кажется, дело сдвигается с мертвой точки.
Также во время заседания областного правительства собравшиеся обсудили тему долгов за услуги ЖКХ и изменения в планы приватизации на этот и следующий годы.

20.11.2018 16:37 











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