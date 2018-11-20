



Новгородский областной суд огласил приговор по делу Дмитрия Лучина Вадим Алексеев



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Дмитрия Лучина ряд СМИ прозвал "Валдайским каннибалом". Его обвиняют в убийстве, которое произошло в марте 2017 года. Жертвой стала женщина, остальные подробности столь шокирующие, что их нельзя в полном объеме рассказывать зрителям.

На видео с проверки показаний на месте Дмитрий Лучин абсолютно спокойным голосом и, кажется, не волнуясь, рассказывал, как убил свою спутницу. Затем начал издеваться над телом, пил кровь, пробовал на вкус мозг потерпевшей. Однако позже он перестал признавать вину. Его позиция в суде – я этого не совершал. В предоставленном последнем слове сегодня он не стал раскаиваться в содеянном.

Стоит отметить, что Дмитрий Лучин в свое время был лауреатом конкурса стихов, об этом есть информация в социальных сетях. Знакомые говорят о нем как о поэте. Вот и в последнем слове подсудимый перешел все на ту же поэзию.

В стихах подсудимый утверждал, что не виновен, что настоящий убийца на свободе, обвинял правоохранителей в некачественной работе и просил суд оправдать его. Однако, приговор для Дмитрия Лучина был обвинительным. Несмотря на страшный список издевательств над телом убитой женщины, нашлись для подсудимого смягчающие обстоятельства. Именно поэтому прокуратура запросила 20 лет колонии, а не пожизненное, как предусматривает санкция статьи. Суд, в свою очередь, отменил пункт об особой жестокости убийства, что повлекло бы назначение более сурового наказания.

Кроме того, по гражданскому иску Дмитрий Лучин должен будет выплатить сыну погибшей полтора миллиона рублей за моральный ущерб. Впрочем, пока приговор в законную силу не вступил. Его можно обжаловать в Верховный суд страны, о чем уже заявила мать подсудимого.



