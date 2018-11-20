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В канун внеочередного заседания думы Великого Новгорода депутаты смогли задать свои вопросы кандидатам на должность мэра
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В случае победы на выборах градоначальника Сергея Бусурина, его замом может стать юрист Константин Демидов. Об этом кандидат на должность мэра заявил сегодня на депутатской комиссии. На ней (в канун внеочередного заседания гордумы) депутаты смогли задать свои вопросы всем финалистам. Напомним, по результатам отбора на этот этап вышли четверо: Максим Бомбин, Сергей Бусурин, Дмитрий Койков и Анна Черепанова. Вопросы, в основном касались конкретных предложений претендентов и были сформулированы на основе выборных программ. Один из них как раз был связан с подбором кадров.
Спросили у кандидата и как он относится к возможному соседству аквапарка с торговым центром «Мармелад». Известно, что собственник планирует выступить с инициативой такого строительства. Сергей Бусурин дал понять, что не против. Да и запросы на такого рода развлечения у новгородцев есть. Единственное, что предложил Бусурин, найти компромиссное решение с учетом мнения горожан и близости ряда лечебных учреждений.

20.11.2018 16:57 











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