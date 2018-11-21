



«Дружба да братство дороже богатства» - областной смотр творческих коллективов с таким названием открылся в Великом Новгороде Оксана Шведова



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На смотр съехались представители разных национальных объединений и народностей со всего региона. Специальными гостями мероприятия стали этнографы и собиратели народных костюмов, дагестанский ансамбль «Дружба» и казачий «Багатица» из Санкт-Петербурга.

Вот так легко и непринужденно девушки из ансамбля «Багатица» орудуют саблями. Здесь каждый артист - от вокалиста до хормейстера – универсален: на сцене казачий хор танцует, балет поет, а оркестр умеет обращаться с шашкой. Подобного коллектива нет больше ни в России, ни за рубежом.

Ансамбль «Багатица», что в переводе означает костер, приехал в Великий Новгород зажечь в сердцах людей любовь к казачьим традициям. Каждый номер - это сцена из реальной жизни воинов, рассказанная в песне или танце. Былины, любовь, праздничные гулянья - всё это показано в красивом спектакле.

В похожих с казаками костюмах на областном смотре Дагестанский ансамбль «Дружба». Мало кто знает, что боевое братство позаимствовало когда-то свою форму у суровых горцев. Черкесска, папаха, шаровары и ичиги показались казакам удобными для боя. А сейчас эта традиция только сближает народы.

Показать узбекское гостеприимство приехал ансамбль «Родник» из поселка Шимск. Хореограф Вера Узеирова с мужем Артуром жили в Ташкенте. Они считают необходимым чтить традиции солнечной страны и рассказывать о них. Откуда еще можно узнать, что 25 узбекских косичек плетут из-за жары, а плов в каждом городе разного цвета?!

Девиз областного смотра-конкурса «Дружба да братство дороже богатства» говорит сам за себя. Откуда бы родом ни были участники, главное, что они понимают друг друга и уважают обычаи других стран. Во многих коллективах сегодня русские танцуют лезгинку, узбеки затягивают казачью свадебную, дагестанцы отплясывают «Калинку», а украинцы играют на варгане. Это ли не главное, ради чего сегодня проводят межнациональные фестивали и конкурсы!



