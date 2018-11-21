



В Великом Новгороде прошло очередное заседание городского межведомственного совета по делам инвалидов Елена Пилосова



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Доступность для людей с ограниченными физическими возможностями образовательных, социальных учреждений, магазинов, кафе, аптек, а также многоквартирных домов обсуждали на очередном городском межведомственном совете по делам инвалидов. Проблема, как оказалось, не теряет своей актуальности, несмотря на все принимаемые в последние годы меры.

Несоответствие нормам дверных проемов, лестниц, поручней, отсутствие пандусов. Это только часть нарушений, выявленных городским комитетом потребительского рынка в последние девять месяцев. Осмотрели всего лишь на 56 выборочных объектах: аптеках, магазинах, кафе, парикмахерских, а в городе 3 тысячи предприятий сферы торговли и услуг. Есть как положительные примеры: «Мармелад», «Лента», «Магнит», так и отрицательные, перечисляет председатель профильного комитета Руслан Коноплин. Взять хотя бы «Феникс-Сити». Новгородец пожаловался на плохую доступность для инвалидов, руководство торгового центра, в вою очередь, сообщило о наличии всех возможностей. Чиновники и общественники оценили их во время визита и пришли к совершенно иному выводу.

К проблемам доступности городских объектов для маломобильного населения городской совет по делам инвалидов возвращается уже не в первый раз. Расширенное межведомственное совещание прошло в феврале. Что сделано за это время и решили обсудить на этой встрече. Инвалиды по закону имеют право на доступную среду. Правда, не всегда могут попасть в магазин, кафе или аптеку. Даже переехав в новый дом, они сталкиваются с проблемой добраться до своей квартиры. Председатель городского комитета архитектуры и градостроительства Евгений Жилин доложил, что с 1 июля 2016 года, в соответствии с изменениями в законе, все новые многоквартирные дома должны возводиться с доступными условиями для инвалидов. Среди новгородских застройщиков, по словам чиновника, это требование вызвало определенный резонанс. Сегодня редкую пятиэтажку можно увидеть с лифтом. А если он даже и есть, то добраться до него не представляется возможным.

Впредь, как сообщил Евгений Жилин, новгородские застройщики обещают возводить дома в соответствии с новыми требованиями, если, кончено, спроектированы они после первого июля 2016 года. И этот вопрос чиновники будут держать на контроле. Затронули и еще одну проблему - доступность социальных и образовательных учреждений. В образовании дела обстоят получше. Здесь создать доступную среду во многих школах и детских садах помогла федеральная программа. Но есть и такие учреждения, где сейчас выполнить все условия невозможно. И не только из-за отсутствия средств, просто для этого придется полностью реконструировать здания или сделать там капитальный ремонт.



