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В мэрии Великого Новгорода прошло большое аппаратное совещание
Олеся Иванова
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До конца года в Великом Новгороде появятся два новых светофора. Эта информация прозвучала сегодня на большом аппаратном совещании в мэрии. Здесь подводили итоги ремонта дворов и дорог, а также озвучили сценарий торжественных мероприятий, приуроченных к 75-летию освобождения города.
То, что планировали – практически сделали и даже немного сэкономили. Если подводить итоги ремонтов дворов и домов в нынешнем году, то за работу можно смело поставить четверку, так прокомментировал ситуацию Юрий Бобрышев. В этом сезоне и погода не подвела, и подрядчики постарались, за что, кстати, сегодня получили благодарственные письма от мэрии. Но на будущее Юрий Иванович просит учесть, сроки контрактов сократить до 1 ноября, чтобы в зиму не уходили, а самим исполнителям рассчитывать на собственные силы и чуть внимательнее относится к работе.
В продолжение дорожной темы – 2 новых светофора. До нового года они должны появиться у «Мармелада» и на пересечении улиц Большой Московской и Студенческой, проектно-сметная документация на эти объекты практически готова. Готов уже и примерный план мероприятий по случаю 75-летия освобождения Новгорода, всего их запланировано около 200. Секреты торжеств устроители пока не раскрывают, известно, что в гости ждут Владимира Путина и Василия Ланового.
В следующем году наш город отметит еще один юбилей - 1160 лет со дня основания, напомнил Юрий Бобрышев. В финале встречи, хотя в плане этого пункта не было, он снова взял слово, понимая, что это, скорее всего, его последнее совещание в должности мэра. Градоначальник выразил надежду, что завтра городские депутаты выберут нового главу, и кто бы им не оказался, попросил его не разбрасываться кадрами, довести до конца то, что уже начато и сделать еще больше. А еще поблагодарил за работу коллег, журналистов и новгородцев, за 11 лет, по словам Юрий Бобрышева, нам есть что вспомнить и чем гордиться.

21.11.2018 18:26 











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