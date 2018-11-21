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Депутаты Новгородской областной думы приняли в первом чтении областной бюджет
Анастасия Тэммо
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Проект бюджета в этом году формировался с особой тщательностью: не только на заседаниях фракций и комитетов, на публичных слушаниях, но даже на парламентском форуме. И это в истории облдумы было впервые.
Подробнее о том, насколько увеличится бюджет ко второму чтению, депутатам рассказал заместитель председателя правительства Евгений Богданов.
Пока же в первом чтении бюджет вышел с дефицитом в 339 миллионов рублей. Впрочем, его Евгений Богданов назвал “техническим”, поскольку эту сумму региональной казне Минфин все же перечислит, компенсируя таким образом выпадающие доходы от отмены налога на движимое имущество. Впрочем, пока этих денег нет, некоторые депутаты решительно называли бюджет “аскетичным”, на манер тришкиного кафтана, и “негативным” отношении спорта и сельского хозяйства. В свою очередь, депутат областной думы от фракции "Справедливая Россия" Александр Кашицын снова бил тревогу по поводу здравоохранения. Его вопрос касался сразу нескольких проблем: ситуации, связанной с тем, что пациенты больниц вынуждены сами покупать себе лекарства, долгов по системе ОМС и того, что его коллеги в Старой Руссе – врачи и средний медицинский персонал - не получают зарплату в должном объеме.
Докопаться до сути депутаты хотели и в части финансирования работы фонда капремонта и Агентства развития Новгородской области. Михаил Караулов, известный своей жесткой критикой по поводу формирования финансового документа области в предыдущие годы, призвал коллег объективно оценить ситуацию и вместо роли арбитров взять на себя ответственность за решение финансовых проблем региона и увеличение доходной части бюджета.
Что касается резюме счетной палаты, то его оценка прозвучала так: "Новгородское правительство подготовило финансовый документ профессионально". В результате бюджет в первом чтении большинством голосов депутаты приняли.

21.11.2018 18:34 











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