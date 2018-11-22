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Специалисты Новгородстата подводят первые итоги пробной переписи населения
Елена Пилосова
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Пробную перепись населения 2018 года уже сегодня эксперты оценивают как самую масштабную и технологичную в истории России. Проходила она в два этапа и новшества были в каждом из них. В первом отработали новый способ сбора информации через портал Госуслуг, во втором – применили планшетные компьютеры.
Если во время поквартирного обхода в 10 пилотных районах участие в пробной переписи приняли более полумиллиона человек, то в первой цифровой, через портал Госуслуг, не менее миллиона двухсот тысяч жителей нашей страны. В Новгородской области современными технологиями воспользовались 9,5 тысяч человек, из них более шести - в Великом Новгороде.
Использование цифровых технологий экономит не только время населения и переписчиков, но и значительно сокращает государственные расходы на проведение этой кампании. К тому же, как отмечают в Росстате, по результатам интернет-переписи стало понятно, что для Всероссийской, намеченной на 2020 год, необходимо упрощать вопросы и более внятно их формулировать. В дальнейшем привлекать к переписи населения планируют и многофункциональные центры. Опыт оказался успешным.
Большим подспорьем во время пробной переписи населения стало и применение планшетных компьютеров во время поквартирного обхода. Благодаря им, переписчики могли составить свой маршрут, упростить процедуру опроса, ускорить процесс передачи полученных первичных данных. Так что наработанный опыт планируют применить и во время Большой переписи 2020 года. Что касается отзывов населения, то они абсолютно разные. Но, в целом, люди готовы принять и новые технологии, и переписчиков у себя дома.
Отчет о проведении пробной переписи населения 2018 года и предложения по улучшению её технологической схемы, уже для проведения Всероссийской 2020 года, будут сформированы в ноябре, а итоги пробной переписи опубликуют в первом квартале следующего года. Но первыми можно считать результаты всероссийского конкурса видеороликов и детских рисунков, где победителями стали, в том числе, и новгородцы. Причем, десятилетняя школьница из нашей области со своей работой - первая в стране.

22.11.2018 16:19 











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