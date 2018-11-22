



В Великом Новгороде задержан генеральный директор одной из московских фирм, которая осуществляла строительный контроль



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Гендиректор подозревается в коммерческом подкупе в крупном размере. Операция по задержанию прошла накануне вечером на Юрьевском шоссе в районе автозаправки.

В Витославлицах сейчас идет масштабная реставрация, рассчитанная на три года. На неё будут потрачены серьезные федеральные средства. Работы ведут несколько подрядчиков. Контроль над ними как раз и осуществляла фирма, директор которой задержан. Чтобы подписать документы о выполненных работах, он потребовал 650 тысяч рублей. По данным следствия, за последние три года эта компания была причастна к контролю исполнения более 20-ти госконтрактов в нескольких регионах страны на общую сумму, превышающую пятьсот миллионов рублей. Не исключается, что список противоправных деяний вырастет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.



