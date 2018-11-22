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Депутаты городской думы выбрали градоначальника
Олеся Иванова
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У крыльца городской администрации необычно много машин, на крыльце – новгородка с плакатом. Ее единственное требование – мэром должна быть женщина.
Впрочем, Нэлла Давыдовская не скрывает, женщина мэр в ее представлении – это Анна Черепанова. Сама Анна в этот момент готовится к решающему заседанию думы. Она здесь и депутат, и кандидат. В финале по результатам отбора комиссии кроме нее оказались Максим Бомбин, Сергей Бусурин и Дмитрий Койков, именно из этой четверки сегодня и пришлось депутатам делать выбор. До начала внеочередного заседания всего несколько минут, интересуемся, определились ли народные избранники с выбором.
Все 30 депутатов в сборе, в зале почти аншлаг. Еще бы, событие, как чуть позже его охарактеризует председатель думы Алексей Митюнов, историческое. Впервые Великий Новгород выбирал градоначальника по-новому. Правда, на этот раз никаких докладов, концепций и программ, максимум 3 вопроса от депутатов и несколько минут на то, чтобы кандидат призвал голосовать за себя. Впрочем, сегодня от претендентов все больше звучали слова благодарности и заявления о готовности работать для новгородцев. Через каких-то полчаса имя нового мэра, которого выбрали в ходе тайного голосования, стало известно. Неожиданностей не случилось.
По решению городской думы кресло градоначальника Сергей Бусурин займет 3 декабря, на эту дату назначена процедура вступления в должность. Пока еще действующий мэр Юрий Бобрышев назвал ее сегодня «мирной передачей власти», он же подарил преемнику альбом с фотографиями Новгорода за последние 10 лет и пожелал удачи на новом месте.
Новый мэр обещал сделать максимум для процветания города, а еще изъявил желание встречаться с людьми не у себя в кабинете, а на их территории и зарегистрироваться в соцсетях. Сработаемся, кто-то тут же пошутил по этому поводу в зале. К сотрудничеству всегда готовы, прокомментировали депутаты израние нового мэра уже после заседания комиссии.

22.11.2018 16:49 











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