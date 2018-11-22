



В Новгородской области тестируют новую диагностическую систему для быстрого выявления онкозаболеваний



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Новгородская область стала первой в России, где в тестовом режиме запустили новую диагностическую систему для быстрого выявления онкозаболеваний. Она включает в себя сканирующий микроскоп и технику для связи со специалистами из разных регионов страны. Пока ею пользуются медики из Старой Руссы, Боровичей и Великого Новгорода. Естественно, при особенно сложных или опасных случаях. Например, сейчас врачи должны подтвердить или опровергнуть диагноз «онкология» беременной женщине. От скорости их работы зависят и назначения, и начало лечения.

Новая система позволяет практически сразу получить консультацию опытных специалистов, как из Великого Новгорода, так и из столичных клиник. Изображение «препарата» (так медики называют материалы, полученные от пациента, загружают в интернет), ссылку отправляют коллегам и спустя несколько минут узнают их мнение. С сентября за время апробирования системы удалось дать десяток консультаций районным специалистам и получить столько же от коллег из Москвы и Петербурга. Добавим, что реализовать проект у нас удалось благодаря сотрудничеству фонда Сколково и правительства Новгородской области. В конце ноября аппаратуру нужно вернуть и принять решение, насколько она необходима нашему региону.

Отметим, что, по мнению новгородских медиков, польза от новой системы весьма значительна, и Новгородский онкодиспенсер планирует приобрести ее уже в 2020 году.



