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В Новгородской филармонии прошел пленум областного Совета ветеранов
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На пленуме говорили о предстоящем 75-летии освобождения Новгорода и проведении через полтора года всероссийских торжеств по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Именно ветеранам, как и прежде, отводится ключевая роль в этих торжествах.
Представители областного Совета ветеранов выступили решительно против переписывания истории, как это, порой, делается за рубежом, и призвали усилить военно-патриотическую работу среди молодежи. Речь идет не только о встречах в школах, но также о поисковой работе, увековечении памяти погибших и публикации сведений о новгородцах – участниках Великой Отечественной войны.

23.11.2018 17:40 











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