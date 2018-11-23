



Несанкционированные свалки в районе Сырковского шоссе поражают масштабами Елена Пилосова



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Куски линолеума, рубероида, других строительных материалов, разбитая сантехника, бытовые отходы, покрышки от большегрузов. За такой картиной далеко ездить не пришлось. Первая масштабная свалка на неприспособленной, но сложившейся уже годами парковке за Сырково. Что скрывают под собой горы мусора перечислять можно долго. Но они явно указывают и на нерадивых дачников и на автовладельцев, и даже на владельцев частных компаний, которые не утруждают себя даже вопросом где можно выкидывать мусор, а где нет. Мол, если остальные здесь бросили, значит и мой не помешает.

Рядом с этой свалкой еще одна. Но здесь уже явно видно, что кузовные детали машин, пустые канистры и другие запчасти привезли из частных станций технического обслуживания.

Виновных лиц такого безобразия сегодня, конечно, уже не найти. И наказание никакое им не грозит. Поэтому население и пользуется возможностью сбросить ненужный балласт вдоль дороги, пока никто не видит. Но ответственность за подобные свалки все-таки, нести придется, правда уже собственнику земельного участка.

В этом году прокуратура Новгородского района выявила более 20 свалок. И находили их не только вдоль дорог, но и на территориях муниципалитетов, предприятий, в лесу. По результатам проверок свалки убирались. Но, затем появлялись вновь. Конечно, не всегда в одних и тех же местах, но острота вопроса от этого не спадает.

Вот и здесь видны следы осенней уборки дачниками своих участков, которые выбросили бережно упакованный в мешки мелкий мусор, что не поместилось – кинули сверху, например, старую мебель. Поспособствовали масштабу свалки и другие автовладельцы, оставив резину, и массу пустых пластиковых канистр. А остановка, по соседству, вообще превратилась в стационарный, правда не совсем обычной формы контейнер.

Сотрудникам прокуратуры Новгородского района теперь придется разбираться и по этим несанкционированным свалкам – конкретно по каждой.



