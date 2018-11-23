



Сводный отряд новгородских полицейских отправился в командировку на Северный Кавказ



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Более ста новгородских полицейских отправились в служебную командировку в Дагестан. В ближайшие полгода им предстоит вместе с местными правоохранителями обеспечивать порядок и общественную безопасность на Северном Кавказе. Торжественные проводы сводного отряда традиционно прошли на площади Победы-Софийская.

Участковый уполномоченный Александр Подлесных, обеспечивающий правопорядок в Колмовском районе Великого Новгорода, отправляется в командировку на Кавказ уже в третий раз.

Сегодня новгородские полицейские прибудут в Санкт-Петербург, откуда уже на поезде отправятся на Кавказ. Дорога до Дагестана должна занять около трех суток.



