



В Великом Новгороде открылся форум молодежных инициатив «Команда 53»



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В Великом Новгороде открылся форум молодежных инициатив «Команда 53». В течение двух дней представители волонтерских организаций будут делиться своим опытом и узнавать о других проектах. Один из них презентует гость из Череповца. Андрей Гуляев сейчас курирует проект «Народная роща». По согласованию с властями горожане уже пять лет высаживают «семейные деревья». Суть в том, что каждый человек получает сертификат, где есть GPS отметка саженца.

Также в первый день работы форума были названы имена победителей городского конкурса на лучшее добровольческое объединение – «Твори добро-2018». Лучшими в этом году стали волонтеры из Медицинского колледжа и координационная группа «Молодая Ганза – Великий Новгород».

Завтра волонтеры будут работать по трем направлениям – событийное, экологическое, а также социальное и медицинское. В итоге, свет должны увидеть несколько проектов.



