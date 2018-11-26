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|В Новгородском кванториуме прошел областной конкурс по робототехнике и интеллектуальным системам «Танковый биатлон»
|Оксана Шведова
В конкурсе приняли участие около 70 школьников из Великого Новгорода и Боровичей, в возрасте от 10 до 16 лет. Среди обычных школьников создатели роботов выделяются сразу: в руках – разноцветные провода, изолента и десятки мелких деталей.
Пока ребята создают минимашины, но в будущем планируют придумать серьезных роботов: помощников по хозяйству, водителей и даже универсальных солдат.
Команда из Боровичей привезла свою разработку. Ребята создали мега интеллектуальный танк «Минотавр». Сами спроектировали, сами выбрали детали и сами собрали. С дизайном и контрольной проверкой помогали девочки, они в команде за главных.
В этом году областные соревнования по робототехнике собрали 70 участников, а ведь еще в прошлом их было всего 35.
Как показала практика, все элементарное просто - чем проще умный механизм снаружи, тем лучше он внутри. Робот Родиона Мамонтова из гимназии «Эврика» справился с препятствиями лучше всех, а помогла ему в этом легкая основа и внушительная шестерня. Жюри оценило не только идею, но и простоту использования. Теперь разработка Родиона займет почетное место в списке достижений новгородских умников.
|26.11.2018 16:31
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