



В Новгородском кванториуме прошел областной конкурс по робототехнике и интеллектуальным системам «Танковый биатлон» Оксана Шведова



Фото Видео

В конкурсе приняли участие около 70 школьников из Великого Новгорода и Боровичей, в возрасте от 10 до 16 лет. Среди обычных школьников создатели роботов выделяются сразу: в руках – разноцветные провода, изолента и десятки мелких деталей.

Пока ребята создают минимашины, но в будущем планируют придумать серьезных роботов: помощников по хозяйству, водителей и даже универсальных солдат.

Команда из Боровичей привезла свою разработку. Ребята создали мега интеллектуальный танк «Минотавр». Сами спроектировали, сами выбрали детали и сами собрали. С дизайном и контрольной проверкой помогали девочки, они в команде за главных.

В этом году областные соревнования по робототехнике собрали 70 участников, а ведь еще в прошлом их было всего 35.

Как показала практика, все элементарное просто - чем проще умный механизм снаружи, тем лучше он внутри. Робот Родиона Мамонтова из гимназии «Эврика» справился с препятствиями лучше всех, а помогла ему в этом легкая основа и внушительная шестерня. Жюри оценило не только идею, но и простоту использования. Теперь разработка Родиона займет почетное место в списке достижений новгородских умников.





