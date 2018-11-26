



В Морском Центре капитана Варухина прошел праздник посвящения новичков



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Это уже 52 набор юнморов. Ровно час ребята путешествовали по виртуальным морям и океанам, отвечали на вопросы морской викторины и участвовали эстафетах. Попутного ветра юным морякам пожелал капитан-директор Морского центра Николай Варухин. Он рассказал юным новгородцам о военной истории Российского флота, а также о выпускниках КЮМа, многие из которых закончили Академию адмирала Макарова. Сейчас они работают капитанами, механиками, боцманами на кораблях, подводных лодках, суднах военного и гражданского назначения.

В этом году ряды КЮМа пополнили почти триста человек. Среди новоиспеченных юнг, как всегда, немало девочек.

Завершился праздник посвящения вручением юнгам сертификата от владыки морей и океанов Нептуна. С этой символической церемонии у юных моряков начинается новая жизнь: зимой - теория, а летом - первое путешествие по воде.



