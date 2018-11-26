



Новгородский университет переместился во вторую группу опорных вузов страны



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Ректор НовГУ Юрий Боровиков прокомментировал новость о том, что Новгородский университет переместился из третьей группы опорных вузов во вторую. Напомним, решение это было принято после успешной защиты в Министерстве науки и высшего образования.

Новые, более высокие, позиции в рейтинге вузов страны удалось занять благодаря проектам, которые НовГУ начал вести в этом году. Речь идет о реализации в университете уникальной образовательной программы по направлениям Национальной технологической инициативы. Одна из образовательных программ связана с цифровой экономикой. Свою роль сыграла и победа вуза в конкурсе инженеринговых центров. Именно благодаря этому Новгородский университет стал заметен. Новый статус скажется и на финансировании. По сравнению с прошлым годом оно увеличится более чем в три раза, что позволит вузу развиваться дальше и готовить базу для будущей новгородской технической школы.

Кроме того, попадание во вторую группу опорных вузов открывает перед НовГУ перспективы по увеличению числа студентов. Сейчас их 9 тысяч 300. Задача на будущий год – привлечь в стены Новгородского университета 10 тысяч человек, а также ввести ряд новых направлений, связанных, в том числе, с реставрацией и электроэнергетикой.



