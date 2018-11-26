



Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева провела прием граждан Оксана Шведова



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Разбитые дороги, очередь на жилье, и даже судебные тяжбы - с какими только вопросами не обращались к Елене Писаревой жители области и новгородцы. Для многих людей спикер областной думы - последняя надежда в решении житейских проблем.

Ивана Николаевича Коржуева, например, волнует вопрос улучшения жилищных условий. Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, что вместе с супругой и правнуком они живут в 17-ти метровой комнате.

О непроезжей сельской дороге рассказала Елене Писаревой Татьяна Богданова из Старорусского района. 3 километра асфальта от деревни Коровичино до деревни Новоселье разбиты донельзя. Жители устали подсыпать огромные ямы песком. А ремонт, как сообщили в Новгородавтодоре будет еще не скоро.

Вопрос с дорогой Елена Писарева взяла на контроль и пообещала переговорить с Департаментом транспорта: участок небольшой, и возможно, деньги на него найдутся. А вот в решении проблемы жительницы Крестец потребуется уже личное участие руководителя областной думы. Наталья Филиппова стоит в очереди как нуждающаяся, но жилье, которое предлагает администрация района, ее не устраивает. Елена Писарева пообещала сама просмотреть варианты и найти устраивающее всех решение.



