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Онкологи из Санкт-Петербурга провели прием новгородских ребят в областной детской поликлинике
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Визит четырех специалистов, в том числе и главного детского онколога Северной столицы Юрия Пунанова, стал возможным благодаря проекту благотворительного фонда «Лотос» для помощи детям с онкологическими заболеваниями. Всего за три часа специалисты приняли 80 ребят из Великого Новгорода и районов области.
Четверых из них проконсультировали в стационаре.
Жительница Окуловки Елена Тимофеева пришла на прием вместе с 16-летним сыном. В два с половиной года у Димы обнаружили рак нервных окончаний. Тогда его успешно прооперировали, затем подросток перенес лучевую и химиотерапии. Сейчас его наблюдают врачи Новгородской областной больницы. Но год назад у Димы обнаружилась еще одна проблема.
Во время визита онкологи из Санкт-Петербурга не только провели прием юных пациентов, но и встретились со своими новгородскими коллегами. По данным главного педиатра области Ирины Истоминой, в нашем регионе заболеваемость онкологией у детей остается невысокой. Тем не менее, консультации специалистов–онкологов из Санкт-Петербурга для новгородских врачей очень ценны.
27.11.2018 16:50 











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