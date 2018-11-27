



Онкологи из Санкт-Петербурга провели прием новгородских ребят в областной детской поликлинике



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Визит четырех специалистов, в том числе и главного детского онколога Северной столицы Юрия Пунанова, стал возможным благодаря проекту благотворительного фонда «Лотос» для помощи детям с онкологическими заболеваниями. Всего за три часа специалисты приняли 80 ребят из Великого Новгорода и районов области.

Четверых из них проконсультировали в стационаре.

Жительница Окуловки Елена Тимофеева пришла на прием вместе с 16-летним сыном. В два с половиной года у Димы обнаружили рак нервных окончаний. Тогда его успешно прооперировали, затем подросток перенес лучевую и химиотерапии. Сейчас его наблюдают врачи Новгородской областной больницы. Но год назад у Димы обнаружилась еще одна проблема.

Во время визита онкологи из Санкт-Петербурга не только провели прием юных пациентов, но и встретились со своими новгородскими коллегами. По данным главного педиатра области Ирины Истоминой, в нашем регионе заболеваемость онкологией у детей остается невысокой. Тем не менее, консультации специалистов–онкологов из Санкт-Петербурга для новгородских врачей очень ценны.



