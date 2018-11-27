



Воспитатель новгородского детского сада «Витона» Любовь Макеева стала лауреатом всероссийского конкурса «Воспитатель года» Анастасия Тэммо



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С корабля на бал. Еще вчера Любови Макеевой жала руку министр просвещения России Ольга Васильева, а уже сегодня руку лучшей воспитательницы страны держат ее подопечные. Она – в своей стихии, и совершенно счастлива от того, чем занимается по жизни, закладывая фундамент личности ребенка.

Абсолютный победитель областного конкурса профмастерства, на федеральном уровне Любовь Макеева покорила жюри сначала на заочном туре, для которого нужно было подготовить не просто презентацию о себе, а целый сайт, методическую разработку и видео-визитку. Очный этап начался с сюрприза – с сочинения, и только потом, когда из 73-х конкурсантов было отобрано 15 лауреатов, начались мастер-классы с детьми и ток-шоу на профессиональную тему. Кстати, по итогам этих испытаний за разработками новгородской воспитательницы выстроилась целая очередь желающих узнать секреты ее мастерства. Любовь Макеева – за раскрытие индивидуальности в ребенке. Коллеги из других регионов захотели приехать в Великий Новгород, чтобы лучше познакомиться с программой «Вдохновение».





