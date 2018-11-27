



Великий Новгород посетила Марина Гордеева, руководитель Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации



Фото Видео

Задачи Фонда – профилактика семейного неблагополучия, социальная реабилитация малолетних правонарушителей, а также поддержка семей с детьми-инвалидами. В Новгородской области почти 10 тысяч таких семей. Для помощи им разработан целый комплекс мер. Это и индивидуальные программы, и возможность заниматься в инклюзивной группе, и сопровождение волонтеров… Существенную финансовую помощь во всем этом Новгородской области оказывает Фонд поддержки детей.

Темой сегодняшнего совещания стали «лучшие практики оказания помощи детям с признаками расстройства аутотического спектра». В Новгородской области сейчас живет почти сто таких ребят. Этим детям требуется особая помощь. И не только им, но и родителям.

Кстати, в этом плане Новгородской области есть чем гордиться, - отметили на совещании. Нам удалось наладить тесную связь между департаментами соцзащиты, здравоохранения и другими ведомствами. Но, Марина Гордеева посоветовала не останавливаться на достигнутом. В ближайшее время фонд запускает программы, направленные на помощь муниципалитетам для поддержки семей с детьми-инвалидами.





