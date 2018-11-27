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Руководитель Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева побывала Реабилитационном центр "Юрьево"
Оксана Шведова
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В этом году Фонд выделил 12,5 миллионов рублей на оборудование для детей с аутизмом. На эти деньги в Реабилитационном центре создали целый комплекс занятий для ребят с особенностями развития.
Психологи центра «Юрьево» показывают Марине Гордеевой одну из новых разработок - специальный плащ, который помогает аутистам почувствовать свое тело. В сенсорной комнате таких предметов много: волшебное одеяло, сухой бассейн, песочная картина, - все они направлены на восприятие ребенком самого себя через вещь. Здесь даже обстановка расслабляющая - с приглушенным светом и сверкающими лампами. Ребенку-аутисту, живущему в своем мире, это помогает расслабиться.
Фонд помогает Новгородскому центру «Юрьево» уже 9 лет. За это время на оборудование и средства реабилитации выделено более 160 миллионов рублей. Деньги вложены не зря, - отметила на экскурсии глава объединения, - внушительный список новых методов дает неплохие результаты. Дети с аутизмом начинают понимать окружающий мир и жить в социуме. Кстати, Великий Новгород по результатам работы опережает многие регионы.
На встрече с губернатором области Андреем Никитиным Марина Гордеева предложила в следующем году провести у нас Всероссийский обучающий семинар и на практике показать, как работать с аутистами.
В Москве Марина Гордеева расскажет своим коллегам об опыте новгородцев, где средства и сплоченная работа специалистов сработали на отлично.
27.11.2018 18:19 











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