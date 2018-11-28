



Сотрудникам областной клинической больницы представили нового руководителя



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Исполнять обязанности главврача будет Илья Кяльвияйнен. Он родился в Новгороде. С отличием окончил военно-медицинскую академию имени Кирова. Работал таракальным хирургом в Ленинградской областной клинической больнице. Преподавал на кафедре онкологии в институте Педиатрии. Последние два года Илья Кяльвияйнен совмещал работу в городской больнице №2 и в клиническом научно-практическом центре Санкт-Петербурга.

В ближайшее время принципиальных изменений в работе врачей и медсестер областной больницы не будет, - заверила собравшихся министр здравоохранения области Антонина Саволюк. Нововведения возможны в будущем, но они не ухудшат качество жизни и условия работы сотрудников больницы.

К исполнению обязанностей главного врача Илья Кяльвияйнен приступил к уже сегодня. В ближайшие недели он планирует детально изучить особенности работы больницы. При этом по его словам, постарается «деликатно влиться в коллектив».

Напомним, что в октябре бывший главный врач Новгородской областной клинической больницы Алла Хорошевская была освобождена от занимаемой должности. Сейчас она оспаривает приказ о своем увольнении в суде. Первое заседание по этому делу состоится 6 декабря.





