



Губернатор Андрей Никитин выступил с посланием об основных направлениях экономической и социальной политики Новгородской области Анастасия Тэммо



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Обращаясь к собравшимся, глава региона сделал акцент на задачах, которые стоят перед новгородским правительством в 2019 году. Сверка часов, – именно так называет свое послание сам Андрей Никитин, – состоялась в филармонии. Именно здесь, как и год назад, губернатор поставил задачи на ближайшее будущее.

Достойно проведенный Новгородский день победы – точка отсчета важных дел. Это снижение уровня бедности и адресная поддержка новгородцев в самых разных сферах жизни, прежде всего – в образовании и здравоохранении. Помощь должна дойти до каждого жителя вне зависимости от того, где он живет.

В новом году в области появятся еще как минимум 20 модульных ФАПов, будет организована работа не менее 7 передвижных медицинских комплексов. Еще одна задача – организация во всех районах области бесплатной доставки пациентов при плановой госпитализации. В этой связи в повестке дня - вопрос качества дорог к социальным учреждениям. Масштабные работы продолжатся. Говоря об этом, Андрей Никитин сделал акцент на том, что нужно совершенствовать механизмы участия граждан в распределении бюджетных средств.

Аплодисменты сегодня звучали не раз. В частности, одобрение у зала вызвало и появление новых железнодорожных маршрутов – до Нижнего Новгорода, Калининграда, и «Ласточки» до Пскова, также заявление о том, что в 19 году наше министерство сельского хозяйства должно разработать областной закон по поддержке крестьянских хозяйств, в котором речь пойдет о предоставлении новгородского гектара.

Вслед за созданной в Угловке территории опережающего социально-экономического развития, для благоприятного инвестиционного климата губернатор уже дал поручение подготовить заявку на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа, которая охватит участки на территориях Великого Новгорода, Новгородского и Чудовского районов. Кроме того, в 19 году при участии НовГУ начнется создание Новгородской технической школы – центра подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Это позволит региону чутко реагировать на конъюнктуру рынка, появление новых технологий и направлений в экономике. Среди прочих задач – рост турпотока, обеспечение жителей чистой водой, благоустройство территорий и повышение рождаемости.

Подытоживая, Андрей Никитин подчеркнул, что основная идея управления регионом – это бережливая экономика, которая должна держаться на трех китах: ответственном отношении к ресурсам, четких целях и ориентации на результат, в чем очевидной подмогой выступают цифровые технологии.

Губернатор в очередной раз напомнил руководителям муниципалитетов, что они несут персональную ответственность за рациональное расходование каждого бюджетного рубля. Пример с реконструкцией Старой Руссы повторяться не должен. Разгильдяйство на местном уровне снижает доверие ко всей области, обнуляет усилия очень многих людей.





