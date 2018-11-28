Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Губернатор Андрей Никитин провел личный прием граждан
Фото  Видео репортаж Видео
Губернатор Андрей Никитин провел личный прием. Жители области обратились к нему за поддержкой в вопросах ремонта дорог, освещения улиц и установок систем безопасности в парках областного центра. Депутат Боровичского городского поселения даже привез губернатору письмо от жителей. Они просят Андрея Никитина помочь с ремонтом дорог в городе. В будущем году муниципалитету на эти цели дополнительно выделят 80 миллионов, ответил губернатор. А жителей деревни Селищи Чудовского района беспокоит отсутствие освещения улиц и центрального моста.
Андрей Никитин дал свои заместителям поручение уточнить, в каких еще районах есть подобные участки. Были вопросы к губернатору и у жителей областного центра. Анна Макарова попросила установить в парке 30-летия Октября систему видеонаблюдения. До 1 июля в рамках программы «Безопасный город» камеры в парке появятся, ответил Андрей Никитин. Также как и система видеофиксации нарушений ПДД.
28.11.2018 18:22 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .