



Губернатор Андрей Никитин провел личный прием граждан



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Губернатор Андрей Никитин провел личный прием. Жители области обратились к нему за поддержкой в вопросах ремонта дорог, освещения улиц и установок систем безопасности в парках областного центра. Депутат Боровичского городского поселения даже привез губернатору письмо от жителей. Они просят Андрея Никитина помочь с ремонтом дорог в городе. В будущем году муниципалитету на эти цели дополнительно выделят 80 миллионов, ответил губернатор. А жителей деревни Селищи Чудовского района беспокоит отсутствие освещения улиц и центрального моста.

Андрей Никитин дал свои заместителям поручение уточнить, в каких еще районах есть подобные участки. Были вопросы к губернатору и у жителей областного центра. Анна Макарова попросила установить в парке 30-летия Октября систему видеонаблюдения. До 1 июля в рамках программы «Безопасный город» камеры в парке появятся, ответил Андрей Никитин. Также как и система видеофиксации нарушений ПДД.



