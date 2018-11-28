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Областная дума приняла проект бюджета региона на 2019 и плановые 2020 и 2021 годы
Олеся Иванова
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Всего за неделю, а именно столько времени прошло между первым чтением и вторым, бюджет, благодаря поступлениям из федеральной казны, увеличился на 3,6 миллиарда рублей. Как следствие, выросли и расходы. Так 1, 5 миллиарда в 2019 уйдет на дороги, это приоритетное направление, по другим отраслям суммы скромнее, но тоже заложены. 240 миллионов на ЖКХ, по 300 миллионов на образование и спорт, 750 миллионов на медицину и 470 на социальную сферу.
Впрочем, несмотря на федеральные дотации, а их в 2019 ожидается аж 9 миллиардов, бюджет региона все же будет дефицитный, расходы превысят доходы на 342 миллиона. При этом, власти подчеркивают, дефицит этот технический и будет компенсирован уже в этом году. Что же до листа ожидания, это список желаемого, на которое пока денег нет, то он тоже останется.
Вопросов у депутатов к бюджету не возникло, а вот предложения были. Так, по мнению Дмитрия Игнатова, дополнительные деньги стоит выделить на обновление библиотек. Средства депутат предложил снять со статьи обслуживание губернатора и его заместителей, на городскую среду добавить еще 30 миллионов, эту сумму снять с программы развития цифровой экономики и финансирования «Руси Новгородской», 15 миллионов на спорт перевести со статьи для кинематографистов. Впрочем, сегодня эти поправки, депутатами приняты не были. При этом коллеги Игнатова подчеркнули, изменения в бюджет вполне могут быть рассмотрены уже в ходе его реализации.


28.11.2018 18:24 











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