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В Новгородском Доме молодежи состоялась защита проектов областного конкурса грантовой поддержки лучших добровольческих практик “Добрый регион”
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Номинаций три: юный доброволец, добровольческая инициатива и организатор добровольчества. Наградой для победителей станет финансовая поддержка из областного бюджета – по 50 тысяч на каждую номинацию. На эти деньги волонтеры смогут купить фото- и оргтехнику, заказать баннеры, листовки, экипировку. Чтобы определить самых достойных, члены жюри в своих оценочных листах ставили баллы по десяти критериям.
На конкурс «Добрый регион» было подано 38 заявок. Проекты связаны с поддержкой пожилых, православным волонтерством, патриотикой, защитой животных и экологией. Так, туристы-инструкторы из Боровичей хотят открыть для жителей страны маршрут вдоль Мсты, в основу которого легли данные лоцманского журнала Екатерины Второй.
Награждение победителей состоится 10 декабря во время торжественного закрытия Года добровольца.

29.11.2018 16:28 











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