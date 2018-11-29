



Региональная общественная палата провела круглый стол по взаимодействию власти и гражданского общества в сфере жилищно-коммунального хозяйства



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Взаимодействию власти и гражданского общества в сфере жилищно-коммунального хозяйства был посвящен круглый стол, состоявшийся в областной филармонии. Организовала встречу региональная общественная палата, при поддержке которой уже не один год существует «Школа грамотного потребителя». Такие общественные организации, по мнению экспертов, являются наиболее действенным механизмом для повышения грамотности населения, в том числе и в сфере ЖКХ.

Чтобы обсудить взаимное сотрудничество, на круглый стол собрались чиновники, руководители организаций ЖКХ, слушатели школы грамотного потребителя. Реформа жилищно-коммунального хозяйства в нашей стране продолжается, новые изменения регулярно вносятся в законодательство. И такие структуры, как школа грамотного потребителя, их общественные советы, должны стать площадкой, где люди не только смогут узнавать о нововведениях, но и обращаться туда за помощью, если не удалось получить внятного ответа от чиновников, подчеркнул координатор федерального проекта Александр Козлов. По его словам, одним из примеров положительной работы как раз и может стать новгородская школа грамотного потребителя.

Участники круглого стола обсудили не только перспективы работы школы грамотного потребителя, но и ожидаемые изменения законодательства в сфере ЖКХ. Среди самых актуальных были вопросы о продлении программы расселения аварийного фонда, и распространится ли московский опыт реновации жилья на российские регионы.





