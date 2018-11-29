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В областной прокуратуре вновь заслушали руководителей предприятий, нарушающих законодательство
Юрий Левиков
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В областной прокуратуре состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в социальной и экономической сферах. Проще говоря, состоялся серьезный разговор с теми, кто вовремя не выплачивает зарплаты.
Статистика неумолима: общая задолженность перед работниками у предприятий и организаций области больше 65 миллионов рублей. К счастью, поняв, что спрос на комиссии будет особый, многие старались долги закрыть. К примеру, директор ООО «Чудово» сразу вытащил платежные документы: долги по заработной плате на предприятии закрыты.
Впрочем, порой ситуация не столь проста и сотрудникам прокуратуры приходится в ней внимательно разбираться, отстаивать права работников, остающихся без зарплаты и наряду с коллегами-правоохранителями предупреждать: если заработная плата не выплачивается полностью 2 месяца или частично не выдается больше 3 месяцев, то вполне возможно наступление уголовной ответственности.
Среди 14 должников, вызванных в прокуратуру, 3 – лесхозы: Батецкий, Старорусский и Чудовский. Проблема невыплаты заработной платы не обошла их стороной, но, как заверил профильный министр Владимир Королев, ситуация разрешится в ближайшее время.
Наряду с вопросами о невыплате заработной платы, задавали вопросы и налоговики. Одним из крупных неплательщиков оказался Старорусский лесхоз, задолжавший по налогам и сборам около 10 миллионов рублей. Больше только у обанкротившегося «Ритека» – все 50 миллионов. И по зарплате задолженность высокая – около 13 миллионов. Впрочем, конкурсный управляющий частично ее надеется погасить, взыскав имеющиеся перед «Ритеком» долги.
Заметно лучше ситуация по также находящимся в стадии банкротства ООО «Рыбный двор» и ЗАО «Гвардеец», в последнем случае конкурсный управляющий надеется спасти производство. Впрочем, каждому должнику по заработной плате – особое внимание прокуроров на местах. И важны не столько сами меры прокурорского реагирования, важен результат, – подчеркнул заместитель прокурора области Ефим Мостовщиков.

29.11.2018 16:44 











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