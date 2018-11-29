



172 выпускника Института медицинского образования прошли предварительное распределение



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172 выпускника Института медицинского образования, в том числе сто - с новгородской пропиской, прошли предварительное распределение. В качестве работодателей выступали главные врачи ведущих лечебных учреждений области. Так, главный врач Пестовской ЦРБ приехала в ИМО за терапевтами, педиатрами, окулистами, рентгенологами и хирургами. В этой больнице введена практика наставничества, когда молодого специалиста несколько месяцев вводят в курс дела врачи со стажем.

Впереди у будущих выпускников отделения «Лечебное дело» три этапа государственных экзаменов, защита диплома и, конечно же, обязательная первичная специализация. Для целевиков ситуация понятна - работать по направлению, а вот для шестикурсника Ивана Филиппова дело чести вернуться с дипломом в родной город.

Сегодня же выпускники узнали о предстоящих изменениях в областном законе, которые касаются льготного ипотечного кредитования медицинских работников. Если они будут приняты, то новый специалист, отработавший год, будет оплачивать только основную сумму, без процентов.



