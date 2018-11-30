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|В Великом Новгороде раскрыта схема мошенничества, совершенного в особо крупном размере
В Великом Новгороде раскрыта схема мошенничества, совершенного в особо крупном размере.
Факты хищения денежных средств одного из банковских учреждений выявили сотрудники отдела экономической безопасности регионального УМВД совместно с УФСБ России по Новгородской области.
По местам жительства фигурантов на территории Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведены обыски. Изъята оргтехника, документация, а также другие предметы, имеющее доказательственное значение для расследования. В отношении двух подозреваемых Новгородским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По информации агентства новостей «Оперативное прикрытие», опубликованной на сайте konkretno.ru, один из подозреваемых - генеральный директор компании «Золотое собрание» Наталия Ковалева, на момент событий носившая фамилию Макеева. Другой подозреваемый – бывший заместитель губернатора Новгородской области, а ныне – предприниматель Борис Воронцов. На том же сайте сообщается, что они этапированы в Великий Новгород.
|30.11.2018 18:03
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