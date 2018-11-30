



В Великом Новгороде раскрыта схема мошенничества, совершенного в особо крупном размере



Фото Видео

В Великом Новгороде раскрыта схема мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

Факты хищения денежных средств одного из банковских учреждений выявили сотрудники отдела экономической безопасности регионального УМВД совместно с УФСБ России по Новгородской области.

По местам жительства фигурантов на территории Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведены обыски. Изъята оргтехника, документация, а также другие предметы, имеющее доказательственное значение для расследования. В отношении двух подозреваемых Новгородским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации агентства новостей «Оперативное прикрытие», опубликованной на сайте konkretno.ru, один из подозреваемых - генеральный директор компании «Золотое собрание» Наталия Ковалева, на момент событий носившая фамилию Макеева. Другой подозреваемый – бывший заместитель губернатора Новгородской области, а ныне – предприниматель Борис Воронцов. На том же сайте сообщается, что они этапированы в Великий Новгород.



