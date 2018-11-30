



Заместитель председателя правительства Евгений Богданов озвучил итоги рейтинга муниципалитетов по поддержке предпринимательства



Фото Видео

Заместитель председателя правительства Евгений Богданов озвучил итоги рейтинга муниципалитетов по поддержке предпринимательства. В основу легли как статистика по созданию районными властями условий для развития малого и среднего бизнеса, так и опросы предпринимателей.

Что касается территорий в конце списка, то это Поддорский, Мошенской и Маревский районы: там придется поработать над улучшением ситуации. Опыт составления рейтинга самых бизнес-ориентированных районов признали удачным и, вероятно, эта практика сохранится и в новом году.





