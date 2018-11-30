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|Заместитель председателя правительства Евгений Богданов озвучил итоги рейтинга муниципалитетов по поддержке предпринимательства
Заместитель председателя правительства Евгений Богданов озвучил итоги рейтинга муниципалитетов по поддержке предпринимательства. В основу легли как статистика по созданию районными властями условий для развития малого и среднего бизнеса, так и опросы предпринимателей.
Что касается территорий в конце списка, то это Поддорский, Мошенской и Маревский районы: там придется поработать над улучшением ситуации. Опыт составления рейтинга самых бизнес-ориентированных районов признали удачным и, вероятно, эта практика сохранится и в новом году.
|30.11.2018 18:14
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