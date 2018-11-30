



Житель Шимского района Евгений Лейфер обратился к президенту России с вопросом предоставления жилья



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Житель Шимского района Евгений Лейфер обратился к президенту России с вопросом предоставления жилья. Сегодня его письмо рассматривалось в ходе видеоконференции с полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном. Евгений – сирота, стоит в очереди, но вот уже два года, рассказал он, не может получить положенные ему квадратные метры.

Заместитель губернатора Ольга Колотилова доложила полпреду о том, что Евгению предлагалась квартира на станции Уторгош, но его этот вариант не устроил из-за того, что поселок находится в сорока километрах от райцентра. Сейчас рассматривается еще один вариант.

Александр Гуцан дал поручение обеспечить сироту жильем в соответствии с законом и доложить о решении вопроса не позднее 15 сентября будущего года.



