



В Великом Новгороде начала работу конференция «Территория социальных инноваций – 2018»



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Конференция посвящена бизнесу в сфере оказания социальных услуг. За круглым столом ее участники обсуждают развитие сектора социальной экономики области, а также создание условий для партнерства между органами власти, бизнесом и некоммерческими организациями. Форум будет проходить два дня.

В числе экспертов - представители областного правительства, фондов по поддержке малого и среднего бизнеса, а также успешные предприниматели. В результате конференции будут разработаны конкретные предложения по развитию социального бизнеса, которые воплотят в жизнь в следующем году.





