



Во дворце культуры и молодежи «Город» прошел областной фестиваль «Вместе мы сможем больше» Юрий Левиков



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Сегодня - международный день инвалидов. Эту дату в Великом Новгороде начали отмечать еще накануне. Так, во дворце культуры и молодежи «Город», прошел областной фестиваль «Вместе мы сможем больше».

Самых талантливых искали во время творческих смотров в Старой Руссе, Боровичах, Новгородском районе и областном центре. Лучшие экспонаты в декоративно-прикладном искусстве удивляли разнообразием техник, яркостью красок и жизнерадостностью мастеров. Надежда Бердарь из Холма всего за несколько месяцев освоила новое для себя направление – картины из шерсти, теперь ее работы дарят тепло окружающим и вдохновляют других.

На выставке мастеров – и вышивка крестом, и текстильная игрушка, и лоскутное шитье, и бисероплетение, и резьба по дереву, и плетение из бересты или лозы. Всем участникам организаторы вручили дипломы, ведь для каждого само участие в фестивале – уже определенный успех.

Наряду с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства, фестиваль «Вместе мы сможем больше» порадовал концертной программой, составленной из хореографических и вокальных номеров. К примеру, девушки из трио «Радуга» Центра инклюзивного образования задолго готовились к выступлению на сцене и теперь не сомневались в успехе, тем более, что главные зрители, родные и близкие, уже заняли места в зале.

3 десятка номеров подарили множество тем: от переливов русской гармошки, до страстного желания быть понятыми окружающими, и, по возможности, принятыми.



