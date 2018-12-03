



В Зале Воинской славы прошла областная краеведческая конференция «Возвращение из небытия» Аэлита Тошкина



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Среди 30 основных докладчиков-командиров поисковых отрядов и школьников со всей области, серебряный волонтер Татьяна Кубрина. Новгородка только что вернулась из Москвы, где проходила Международная конференция «Судьба солдата». Среди 150 добровольцев Татьяна Павловна из Великого Новгорода защищала свою методику, разработанную совместно с опытным поисковиком Светланой Орловой, по восстановлению исторической памяти военнослужащих погибших при защите Отечества.

По мнению участницы конференции, фактологические ошибки возникли в спешке, когда в 60-е годы прошлого века укрупняли военные мемориалы. Неточности и в написании фамилий погибших героев, и в датах рождения, и смерти. Расставит точки над и уже в следующем году новая Федеральная целевая программа «Создание и восстановление военно-мемориальных объектов», рассчитанная до 2024 года. Напомним, что первыми идейными вдохновителями масштабной работы по увековечению памяти погибших в стране стали именно новгородские поисковики.

В нашей области создание новых некрополей по увековечению памяти защитников Отечества, обнаруженных поисковиками, ремонт и благоустройство прежних мемориальных комплексов, кропотливая работа в архивах невозможна только силами поисковиков, нужны добровольцы. А они есть среди активных школьников со всей области. Специально для новичков только что из типографии вышел информационно-методический сборник «Дорогами памяти» с алгоритмом действий, как работать с архивными документами, как правильно вести поисковую работу в полевых условиях. Ну а пока, зачином для масштабной работы, которая стартует в Новом году в нашей области, как и в 72 регионах России, на удачу стал талисман обнаруженный поисковиком Михаилом Назаровым.

Антикварная ракетница стала 2001 экспонатом в народном музее, который существует в Зале воинской славы.



